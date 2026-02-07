La Nubeteca: un proyecto para romper las excusas de la lectura

Almendralejo, gracias a su Biblioteca Pública Municipal “Marcos Suárez Murillo” ha dado un paso más en su forma de entender la lectura. La ciudad se ha incorporado al proyecto Nubeteca, la gran apuesta cultural de la Diputación de Badajoz por la lectura digital, convirtiéndose en uno de los 57 espacios activos que ya funcionan en la provincia.

“No se trata de sustituir el papel, sino de adaptarnos a los nuevos contenidos digitales y acercar la biblioteca a la innovación”, explica María Madera, una de las responsables de la Biblioteca Municipal y del proyecto. Nubeteca llega como una ampliación del propio concepto de biblioteca, integrando tablets, pantallas y nuevos soportes que permiten acceder a un catálogo de más de 25.000 títulos entre libros, películas, series, documentales, prensa y revistas digitales.

El funcionamiento es sencillo y, sobre todo, accesible. Cualquier persona que tenga el carné de la Biblioteca Municipal puede acceder gratuitamente a todos estos contenidos desde su propio móvil, tablet, televisor o lector electrónico. “Mucha gente viene con su dispositivo y desde aquí les ayudamos a entrar en la plataforma. Otros lo hacen directamente desde casa”, señala Madera. No es necesario residir en Almendralejo, ni pagar ninguna cuota, basta con tener el carné de la biblioteca, que además puede obtenerse al momento de forma sencilla en las instalaciones.

Esta nueva forma de leer responde también a una realidad cada vez más evidente. “Es complicado estar siempre pendiente del papel, y el formato digital permite leer novedades de manera más rápida y cómoda”, apunta la responsable del centro. Nubeteca no compite con las estanterías tradicionales, convive con ellas y amplía las posibilidades de acceso a la lectura, especialmente para quienes ya se mueven con naturalidad en el entorno digital.

El proyecto, impulsado por la Diputación de Badajoz desde 2015, ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia a nivel nacional. En el acto de inauguración en Almendralejo, el diputado provincial Raúl Jareño destacó Nubeteca como una “seña de identidad” de la institución, subrayando su papel en la democratización del acceso a la información y la lectura, especialmente en zonas rurales. Una filosofía que también comparte el Ayuntamiento, como recordó el concejal de Cultura, Domingo Cruz, al definir la biblioteca como “un espacio vivo y un punto de encuentro cultural”.

En Almendralejo, el espacio Nubeteca ha sido diseñado dentro de la propia biblioteca, adaptando el entorno y dotándolo de los recursos tecnológicos necesarios. Aunque su implantación es reciente, el interés comienza a notarse. “La gente se está empezando a interesar, pregunta, se informa y prueba”, comenta Madera, que insiste en que el proceso también implica acompañar y formar a los usuarios para que pierdan el miedo a lo digital.

Noticias relacionadas

Más allá de la lectura, el proyecto Nubeteca se plantea como “un lugar para descubrir y compartir”. Un espacio donde la tecnología se pone al servicio de la cultura y donde la biblioteca refuerza su papel como punto de encuentro entre lectores de distintas generaciones. “Es un entorno para crear, disfrutar y encontrarse”, resume Madera.