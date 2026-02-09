Detenido el segundo de los hombres que robó y maniató a una familia en Almendralejo en 2024

La Policía Nacional ha detenido en Almendralejo al segundo implicado en un grave robo con violencia ocurrido a principios de diciembre de 2024 en una vivienda habitada de la localidad. Con esta detención, los dos presuntos autores del asalto ya se encuentran en prisión, tras así decretarlo la Autoridad Judicial.

Los hechos se remontan al año pasado, cuando una pareja y sus dos hijos vivieron una auténtica pesadilla en su propio domicilio. Según la investigación, los asaltantes accedieron a la vivienda y, una vez en el interior, amenazaron a los moradores con un arma blanca y una pistola, llegando incluso a golpearles y maniatarlos, para después cometer el robo. Un episodio de extrema violencia que causó una gran alarma social en la ciudad por la gravedad de lo ocurrido y por producirse dentro de un hogar con menores.

Desde el primer momento, agentes de la Comisaría de Almendralejo iniciaron una investigación exhaustiva, recogiendo pruebas y vestigios en el lugar de los hechos. Gracias a ese trabajo, el 16 de diciembre de 2024 se logró la detención del primero de los autores en la localidad de Badajoz, en una actuación conjunta de la Policía Judicial de Badajoz y de Almendralejo, junto a efectivos de Seguridad Ciudadana. Este primer detenido fue puesto a disposición judicial y ingresó en prisión de manera inmediata.

Lejos de darse el caso por cerrado, la investigación continuó durante las semanas posteriores con el objetivo de identificar al segundo implicado. En este punto fue clave la labor desarrollada por los agentes de Policía Científica de Almendralejo, que permitió finalmente poner nombre y apellidos al segundo responsable del asalto.

Así, la tarde del pasado 4 de febrero, agentes de la Policía Judicial procedieron a la detención de un varón de 45 años, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada y detención ilegal. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial, decretándose también su ingreso en prisión, al igual que su cómplice.