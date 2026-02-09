Almendralejo
La parte alta del edificio del Mercado se abre a los vecinos
El ayuntamiento de Almendralejo la pone a disposición de vecinos y asociaciones para encuentros, reuniones o exposiciones
La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán, ha anunciado que ya está operativa la parte alta del renovado edificio del Mercado Municipal en la plaza de Abastos, un espacio que podrá ser utilizado por los vecinos de la ciudad y por sus asociaciones para realizar encuentros, reuniones y exposiciones de todo tipo. La primera ha sido por parte del sector vitivinícola.
En un vídeo publicado en las redes del consistorio, la concejala ha mostrado un amplio salón de actos con mobiliario nuevo, varios despachos habilitados para actividades lúdicas, de formación o encuentros de carácter social y comercial.
La idea del ayuntamiento de Almendralejo es dar vida a este edificio y seguir dinamizando la zona de la plaza de Abastos.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente