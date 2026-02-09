MÍA trata de inspirar a alumnos de sexto de primaria en su formación futura

La Asociación Mujeres Inspiradoras de Almendralejo (MIA) ha puesto en marcha una nueva acción educativa con la que busca inspirar y orientar al alumnado de sexto de Primaria en un momento clave de su formación académica. Bajo el título ‘Referentes Cercanas’, esta iniciativa pretende acercar el mundo de la ciencia y la tecnología a los escolares a través de ejemplos reales y próximos, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

El proyecto se articula en torno a un recurso audiovisual protagonizado por mujeres de Almendralejo que desarrollan su actividad profesional en ámbitos científicos y técnicos. Ingenieras, médicas, matemáticas o químicas explican, en primera persona, cómo fue su proceso formativo y en qué consiste su trabajo diario, con el objetivo de romper estereotipos y mostrar que las carreras STEM no son algo lejano ni inalcanzable, sino una opción real dentro del entorno más cercano del alumnado.

Desde la asociación subrayan que esta acción busca combatir los estereotipos de género que todavía influyen en la elección de estudios y profesiones desde edades tempranas.

En este sentido, la presidenta de MIA, Macarena Domínguez, destaca que “la clave está en mostrar que el talento científico también tiene rostro femenino y local”, fomentando así la confianza y la motivación de las niñas para que contemplen estas disciplinas como una opción de futuro.