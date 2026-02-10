Almendralejo
El ayuntamiento de Almendralejo oferta una plaza de herrero y otra de maquinista
Las plazas pertenecen a ofertas de empleo pública de años anteriores y el plazo para apuntarse es hasta el 27 de febrero
El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para cubrir dos nuevas plazas de empleo público, concretamente una plaza de Oficial Herrero y una plaza de Maquinista, dentro de sus procesos selectivos de personal.
Según ha informado el consistorio, la plaza de Oficial Herrero corresponde a la Oferta Pública de Empleo de 2023, mientras que la plaza de Maquinista está incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2025, continuando así con la planificación progresiva de incorporación de personal municipal.
Las personas interesadas en optar a alguna de estas plazas podrán presentar su solicitud hasta el próximo 27 de febrero. Toda la información está recogida en la web del ayuntamiento.
