El plan de CHG para dar solución a las inundaciones en Almendralejo asciende a 20 millones de euros

Almendralejo vuelve a mirar de frente a uno de sus problemas históricos: las inundaciones. Un asunto que genera inquietud desde hace años entre los vecinos y que, cada vez que se producen lluvias intensas, reaparece con fuerza. Ahora, el último estudio presentado este martes por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) pone cifras concretas a las soluciones necesarias.

El informe, centrado en la reducción del riesgo de inundaciones, sitúa a Almendralejo dentro de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Se trata de un trabajo técnico que analiza alternativas, valora su eficacia y mide el coste económico de cada propuesta, teniendo en cuenta información previa como los mapas de peligrosidad o estudios realizados en otros puntos de la cuenca.

La preocupación no es nueva. Basta recordar lo ocurrido en septiembre de 2021, cuando una fuerte tormenta provocó inundaciones que dejaron daños superiores a los cinco millones de euros. Viviendas, negocios e infraestructuras se vieron seriamente afectados, un episodio que sigue muy presente entre los vecinos.

Según explicó el técnico de la CHG, Manuel Gómez, el estudio ha analizado en profundidad el comportamiento de los arroyos Charnecal y Harnina, calculando los caudales máximos y las zonas que se inundarían en distintos escenarios de lluvias. A partir de ahí, se plantean soluciones diferenciadas para la zona urbana y el área industrial.

En el casco urbano, la alternativa considerada más eficaz, pero también la más costosa, contempla sustituir el actual tramo soterrado de sección ovoide por otro de mayor capacidad, además de la construcción de un pequeño azud y el refuerzo de muros en el entorno del parque de las Mercedes. Todo ello supondría una inversión aproximada de 4,7 millones de euros.

Más ambiciosas son las actuaciones previstas para la zona industrial, donde el presupuesto se eleva hasta los 15,2 millones de euros. Entre las medidas propuestas se incluyen nuevos encauzamientos desde la confluencia de la vertiente de las Picadas con el arroyo Charnecal, soluciones mixtas y mejoras de la capacidad hidráulica existente para evitar desbordamientos.

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, señaló que estas actuaciones deberán incorporarse al futuro plan hidrológico, cuya finalización se prevé para finales de 2027. A partir de ahí, quedará por resolver la financiación y qué administraciones asumirán la ejecución de los proyectos, con la vista puesta en el periodo 2028-2033.

Por su parte, el alcalde José María Ramírez calificó el estudio como «muy exhaustivo» y confirmó que ya se ha solicitado apoyo económico al Ministerio competente y a la Junta. La idea del Ayuntamiento es priorizar primero las actuaciones en la zona urbana y, más adelante, abordar las del área industrial, comprometiéndose a cofinanciar los trabajos.