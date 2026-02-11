El CPR ve con buenos ojos mantener su sede en el edificio actual Suárez Somonte

La dirección del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo (CPR) valora de forma muy positiva continuar en su actual sede del edificio Suárez Somonte, pese a que existe un plan para el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo desde su actual ubicación, en la carretera de Santa Marta, hasta las instalaciones del antiguo colegio Ortega y Gasset, en pleno centro de la ciudad.

El CPR comparte actualmente espacios en el edificio Suárez Somonte con la Escuela de Idiomas y el Centro de Educación de Personas Adultas. En declaraciones a este periódico, la directora del CPR, Begoña Hurtado, ha comentado que “nosotros estamos encantados de donde estamos. Ya está tan consolidada la Escuela de Idiomas, el centro de adultos y el CPR en ese edificio, que nosotros estamos muy a gusto”, ha señalado. La responsable del centro ha subrayado que, aunque están abiertos a mejoras en las instalaciones, no existe prisa alguna por un cambio de ubicación.

Desde la dirección del CPR se destaca además la importancia de la localización actual, ampliamente conocida por el profesorado de toda la demarcación que acude diariamente a cursos y actividades formativas. “La gente nos tiene muy ubicados”, ha indicado Hurtado, añadiendo que un traslado al centro urbano podría generar problemas de aparcamiento, ya que cada día se desplazan hasta el CPR entre 30 y 40 vehículos procedentes de distintos puntos de la comarca.