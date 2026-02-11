Enfado del PP de Almendralejo por no ser informado de los planes de CHG sobre las inundaciones

El Partido Popular de Almendralejo ha denunciado públicamente la falta de información y transparencia en torno al estudio impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), para minimizar el riesgo de inundaciones en la ciudad. La formación critica no haber sido invitada ni informada de la reciente jornada técnica celebrada sobre este asunto, que considera de “máxima sensibilidad pública”.

Desde el PP califican de “incomprensible y profundamente preocupante” que el principal partido de la oposición, que representa a un porcentaje significativo de la ciudadanía, haya quedado al margen de un proceso que afecta directamente a la seguridad de los vecinos y al desarrollo urbano de Almendralejo. A su juicio, esta exclusión supone “un grave déficit democrático” y una falta de respeto institucional hacia quienes, aseguran, también tienen la responsabilidad de velar por el interés general.

Los populares recuerdan que llevan tiempo advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones y planteando propuestas concretas. Entre ellas, destacan la moción presentada para la recuperación y rehabilitación de la Alberca Vieja, incluyendo la apertura del ovoide como medida preventiva ante episodios de lluvias intensas. Entonces, señalan, el PSOE argumentó que el proyecto no podía financiarse con fondos europeos al corresponder su ejecución a la CHG.

El PP sostiene que no se puede hablar de prevención y planificación “desde la opacidad” y ha registrado formalmente un escrito solicitando toda la información relativa al estudio, así como una explicación detallada de sus conclusiones, criterios técnicos y posibles consecuencias para la ciudad.