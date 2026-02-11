El ‘Vinac’ cumple un cuarto de siglo y estrena imagen del 25 al 27 de marzo

Almendralejo acogerá del 25 al 27 de marzo la edición 25 del Salón del Vino y la Aceituna, que este año conmemora un cuarto de siglo de trayectoria con una renovada identidad visual y la recuperación de su denominación histórica: VINAC. El nombre estaba registrado por el primer organizado y, tras quedar libre, la organización lo ha registrado definitivamente, dejando de llamarse ya Iberovinac.

El avance de esta edición tan especial ha sido presentado por el concejal Saúl del Amo en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del comité organizador, Antonio Ortiz, y por Francisco Peguero, en representación de Cajalmendralejo, uno de los principales patrocinadores junto a la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

Coincidiendo con el 25 aniversario, el certamen estrena imagen corporativa. El número 25 se convierte en el eje central de un cartel en el que predominan los tonos del vino tinto y de la aceituna, además del aceite, elementos que simbolizan la esencia de esta cita profesional.

La edición de 2026 tendrá un significado especial al cumplirse 25 años de una feria que ha contribuido decisivamente a posicionar a Almendralejo y a la comarca de Tierra de Barros en el panorama nacional e internacional del vino, la aceituna y el aceite de oliva. Desde el corazón vitivinícola de Extremadura, la VINAC volverá a reunir a productores, catadores, distribuidores, compradores y profesionales del sector, consolidándose como espacio de encuentro para la excelencia, el negocio y la innovación.

Los expositores interesados pueden formalizar ya su inscripción a través de la página web oficial. Aquellos que completen el pago antes del 28 de febrero de 2026 se beneficiarán de un 25% de descuento con motivo del aniversario.

También están abiertas las convocatorias de los certámenes a los Mejores Vinos, Aceitunas y Aceites 2026, cuyas bases pueden consultarse online. A ello se suma el Premio Mantel Blanco, que reconoce la labor de restaurantes, hoteles y cafeterías de Extremadura en la promoción del vino y la calidad en el servicio.

La organización continúa perfilando un programa ambicioso que incluirá misiones comerciales, catas técnicas, el Wine Innovation Summit y diversas actividades paralelas.

Hay que recordar que uno de los grandes objetivos del Salón a nivel profesional es poder atraer a nuevos importadores de distintas partes del mundo que hagan de trampolín a los vinos, aceites y aceitunas de la tierra para comercializarlos en el exterior.