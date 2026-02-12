La convivencia carnavalera de este viernes pasa al Palacio del Vino en Almendralejo

Ante las previsiones de lluvia que tiene Almendralejo para la tarde de este viernes, el ayuntamiento ha decidido cambiar la ubicación de la Convivencia Carnavalera que iba a celebrarse en la explanada de la plaza de Abastos y que, finalmente, pasará al pabellón B del Palacio del Vino y la Aceituna, que está techado. Allí se celebrará una fiesta infantil con juegos, actuaciones musicales, fotomatón, plataforma 360, futbolín humano, toro mecánico, castillos hinchables y el tradicional concurso de bailes de carnaval.

Por la mañana, a partir de las 10.00 horas hay un desfile infantil de las guarderías de la ciudad. El itinerario partirá desde la Plaza de España hasta la Plaza de Extremadura, donde se ofrecerá un espectáculo infantil al finalizar.

El Carnaval de Almendralejo vivirá este sábado, 14 de febrero, su jornada más multitudinaria con la celebración del gran desfile de calle, en el que participarán 1.150 personas distribuidas en más de 40 grupos. Se trata del acto más numeroso y atractivo de la programación festiva. El recorrido arrancará a las 16.30 horas del Palacio del Vino y transcurrirá por las principales calles céntricas.

Noticias relacionadas

Las actividades del carnaval local comenzaron este jueves con el desfile del centro infantil municipal Pimpirigaña por las calles aledañas al parque Dulce Chacón.