La policía local de Almendralejo anuncia una campaña de control sobre los patinetes

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local de Almendralejo, ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre el uso adecuado de los patinetes eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que irá acompañada desde esta misma semana de acciones específicas de vigilancia y control. La iniciativa tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre los cambios normativos que serán plenamente obligatorios a partir del año 2026, así como mejorar la seguridad vial y la convivencia entre peatones, conductores y usuarios de este tipo de vehículos.

Con el fin de facilitar el conocimiento de la normativa y promover un uso responsable, la Policía Local ha elaborado la “Guía de Normativa y Registro de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”, un documento informativo que ya está a disposición de la ciudadanía. En esta guía se recogen de forma detallada los nuevos requisitos que deberán cumplir los patinetes eléctricos para poder circular legalmente por las vías públicas, destacando entre ellos la obligación de inscribir todos los VMP en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la contratación de un seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Una vez realizado el proceso de inscripción, el vehículo deberá portar una tarjeta identificativa visible, equivalente a una matrícula, que permita su correcta identificación. La inscripción conlleva además el pago de una tasa administrativa y constituye un paso previo imprescindible para la contratación del seguro obligatorio, sin el cual no estará permitido circular.

La guía también recoge las fechas clave relacionadas con la certificación de los VMP. Desde el 22 de enero de 2024, todos los patinetes que se comercialicen deben estar certificados por la DGT. Aquellos vehículos adquiridos con anterioridad a esa fecha y que no cuenten con dicha certificación podrán inscribirse de forma excepcional, aunque solo podrán circular hasta el 22 de enero de 2027.

Desde la Policía Local se recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a sanciones administrativas que oscilan entre los 200 y los 800 euros, además de medidas complementarias como la inmovilización o retirada del vehículo. Asimismo, se hace hincapié en las normas básicas de circulación, como la prohibición de uso por menores de 16 años (salvo excepciones), la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, el carácter unipersonal de los VMP, la tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas y al uso del teléfono móvil, así como la obligatoriedad del casco.