Ridi Pagliaccio llega al teatro con una propuesta de humor familiar

El Teatro Carolina Coronado acoge este viernes la representación de Ridi Pagliaccio, un espectáculo pensado para todos los públicos que combina clown, música y emoción. Inspirada en el célebre aria Vesti la giubba, la obra narra la historia de dos hermanos payasos que, en su intento por hacer ópera, se enfrentan al destino trágico del clown: provocar la risa incluso cuando el corazón está roto. La propuesta transita entre el humor y la ternura, entre el canto y las payasadas, en un montaje que equilibra risas y lágrimas.

La función está interpretada por la compañía Asaco Producciones, fundada en 1997 por José A. Maestro y Javier Ceballos con la vocación de acercar las artes escénicas a distintos ámbitos sociales a través del humor. Las entradas cuestan ocho euros.