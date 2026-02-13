150 participantes en el primer Día del Alumno de la Universidad de Mayores en Almendralejo

Almendralejo se ha convertido en la primera ciudad de Extremadura en acoger el Día del Alumno de la Universidad de Mayores, una jornada que ha reunido en el Palacio del Vino y la Aceituna a 150 alumnos. El encuentro ha estado organizado por la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores de Almendralejo.

La jornada ha incluido la ponencia de dos alumnos de la Universidad de Extremadura, Felipe Parralejo Rodríguez y Fernando Aranda, quienes han abordado el concepto de envejecimiento activo y las posibilidades de aplicar la Inteligencia Artificial en este ámbito para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Además del contenido formativo, el día ha tenido un marcado carácter de convivencia, con un desayuno de migas y un almuerzo tradicional con prueba de matanza y patatas con carne, en un ambiente festivo que ha reforzado los lazos entre los participantes.