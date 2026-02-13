La APP de la Semana Santa de Almendralejo aspira a los Premios Provincia 2026

La aplicación móvil dedicada a la Semana Santa de Almendralejo, conocida como La Semanasantapp, ha sido designada por unanimidad de los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para concurrir a los IX Premios Provincia de Badajoz 2026. La candidatura competirá en la categoría de Innovación y Calidad Turística dentro de la convocatoria impulsada por la Diputación de Badajoz.

La herramienta fue puesta en marcha hace dos años con el objetivo de centralizar en un único soporte toda la información relativa a las hermandades y cofradías de Almendralejo. Entre sus funcionalidades destacan las reseñas históricas de cada corporación, la identificación del templo, las fechas de salida procesional y un recorrido interactivo que incluye mapa dinámico y sistema de geolocalización para seguir en tiempo real el itinerario de los pasos. La aplicación incorpora además fichas informativas sobre los titulares, galerías audiovisuales y contenidos permanentemente actualizados.

Noticias relacionadas

Más allá de su dimensión religiosa, La Semanasantapp integra un apartado específico de servicios turísticos, con referencias a establecimientos de restauración, zonas de tapeo y opciones de alojamiento, reforzando así su papel como herramienta de promoción local.