El carnaval de calle se consolida como la actividad estrella para Almendralejo

Casi 1.200 personas participaron en el carnaval de calle de Almendralejo paseando con carros, música y caravanas a medio centenar de grupos con disfraces de diversa temática. El carnaval de calle partió de las instalaciones del Palacio del Vino y llegó hasta el corazón de la avenida de la Paz, zona que se cortó al tráfico para generar una gran convivencia que desafió al frio y al viento que hacía en las calles. Sin duda, un desfile que ya se ha convertido en la referencia del carnaval en la ciudad.