Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Almendralejo

El carnaval de calle se consolida como la actividad estrella para Almendralejo

Casi 1.200 personas participaron con medio centenar de grupos

Desfile carnaval de calle en Almendralejo.

Desfile carnaval de calle en Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Casi 1.200 personas participaron en el carnaval de calle de Almendralejo paseando con carros, música y caravanas a medio centenar de grupos con disfraces de diversa temática. El carnaval de calle partió de las instalaciones del Palacio del Vino y llegó hasta el corazón de la avenida de la Paz, zona que se cortó al tráfico para generar una gran convivencia que desafió al frio y al viento que hacía en las calles. Sin duda, un desfile que ya se ha convertido en la referencia del carnaval en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents