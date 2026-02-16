Almendralejo
El carnaval de calle se consolida como la actividad estrella para Almendralejo
Casi 1.200 personas participaron con medio centenar de grupos
Almendralejo
Casi 1.200 personas participaron en el carnaval de calle de Almendralejo paseando con carros, música y caravanas a medio centenar de grupos con disfraces de diversa temática. El carnaval de calle partió de las instalaciones del Palacio del Vino y llegó hasta el corazón de la avenida de la Paz, zona que se cortó al tráfico para generar una gran convivencia que desafió al frio y al viento que hacía en las calles. Sin duda, un desfile que ya se ha convertido en la referencia del carnaval en la ciudad.
