Ceal analizará las claves del Propósito Corporativo para el crecimiento de las empresas

La CEAL (Coordinadora Empresarial de Almendralejo) celebrará una nueva jornada del programa ‘CEAL Impulsa’ centrada en el propósito corporativo como elemento clave para reforzar la competitividad y la transformación de las empresas. El encuentro tendrá lugar en los nuevos espacios de coworking del edificio del Mercado, en la plaza de Abastos. Estaba progrmado para este miércoles, aunque finalmente cambiará a marzo, posiblemente para el día 11.

Bajo el título ‘Propósito Corporativo: Compromiso, Personas, Valores’, la sesión abordará cómo el propósito puede convertirse en una auténtica palanca para la generación de impacto real, medible y sostenible en las organizaciones. La jornada pondrá el foco en las personas, la cultura corporativa y los valores como ejes estratégicos capaces de impulsar mejores resultados empresariales en un entorno cada vez más exigente y competitivo. En este sentido, CEAL plantea una sesión concebida desde la sensibilización y la reflexión, orientada a inspirar a empresarios y directivos a profundizar en el impacto que generan sus compañías cuando sitúan a las personas en el centro de su estrategia.

El contenido del encuentro se apoyará en la investigación del Purpose Strength Project y su Observatorio de Empresas, desarrollado en colaboración con la Universidad de Navarra, que ofrece un marco académico sólido para analizar el origen, la evolución y la medición del propósito corporativo. Tras el acto de apertura, con la bienvenida institucional de Myriam Lázaro, presidenta de CEAL, intervendrá Jacobo Vidal-Aragón, consultor senior de estrategia en Quercus Ventures, quien profundizará en el enfoque académico del propósito, sus dimensiones y su impacto real en las organizaciones.

La jornada combinará teoría y práctica con la presentación de casos empresariales de éxito a cargo de Pedro Vidal-Aragón y José María Cervera, también de Quercus Ventures, que expondrán experiencias como los casos Codere y Marko, mostrando cómo la integración del propósito ha contribuido a fortalecer culturas corporativas sólidas e impulsar resultados. Además, se celebrará una mesa redonda de experiencias transformadoras con Alonso Sánchez (CE Consulting y director general de Asal Consultores) y Diego Franco (socio fundador de Avanza), quienes compartirán aprendizajes y retos desde la práctica empresarial. El programa concluirá con un diálogo abierto con los asistentes y un espacio de networking con cava de Almendralejo y jamón, favoreciendo un ambiente cercano.