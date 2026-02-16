Almendralejo
Cultura crea un grupo de whatsapp para informar de sus eventos
Será un grupo compartido de difusión por parte de asociaciones públicas y privadas
El concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, ha presentado una nueva iniciativa con el objetivo de reforzar la difusión de la programación cultural. Bajo el nombre ‘Somos comunidad’, el Ayuntamiento pone en marcha un grupo abierto de WhatsApp destinado a compartir y dar visibilidad a todas las actividades culturales que se desarrollan en Almendralejo.
La nueva herramienta nace como un canal ágil, directo y eficaz que permitirá a la ciudadanía estar informada en tiempo real de espectáculos, exposiciones, conciertos, presentaciones literarias, iniciativas artísticas y otras propuestas de interés. El grupo tendrá carácter público y estará abierto tanto a la información generada desde las distintas concejalías como a la promovida por entidades privadas, asociaciones y colectivos culturales de la ciudad, configurándose como un espacio común de difusión y encuentro.
La administración del grupo será participativa y plural, ya que contará con la implicación de colectivos vinculados al tejido cultural local como el Conservatorio y la Escuela Municipal de Música, la empresa Eme de Música, compañías de teatro locales, la Orquesta del Romanticismo o la OMA.
