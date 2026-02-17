Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Exposición Cofrade abre este viernes en la parroquia de la Purificación

Está organizada por el Consejo de Hermandades de Almendralejo para todo el fin de semana

Exposición Cofrade de un año anterior en el Salón del Obrero Extremeño.

Exposición Cofrade de un año anterior en el Salón del Obrero Extremeño. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

La Cuaresma comienza a latir con fuerza en Almendralejo con la inauguración, este viernes 20 de febrero, de la tradicional Exposición Cofrade organizada por el Consejo de Hermandades. Una cita ya consolidada en el calendario previo a la Semana Santa que, en esta edición, cambia de ubicación para celebrarse en la Parroquia de la Purificación.

La muestra pone en valor el arte, la tradición y la profunda doctrina de fe que dan sentido a los pasos e insignias de las distintas hermandades, ofreciendo a creyentes y visitantes la oportunidad de contemplar de cerca la riqueza simbólica, la belleza artística y el minucioso trabajo artesanal que conforman la Semana Santa local. Así lo expresa el propio Consejo de Hermandades, indicando que se trata de una oportunidad única para adentrarse en el significado de este tiempo de preparación, descubrir los detalles que en muchas ocasiones pasan desapercibidos en la calle y apreciar el legado cultural y religioso que atesora la ciudad.

La inauguración tendrá lugar el propio viernes 20 y contará con la actuación de la OMA. Podrá visitarse de forma gratuita hasta el domingo 22.

