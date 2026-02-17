Almendralejo
Talleres de pintura y cerámica para la promoción de Huerta Montero
Almendralejo busca dinamizar uno de los enclaves turísticos destacados para convertirlo en un punto de referencia para turistas de toda la región
El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Turismo, pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva programación de talleres didácticos en el Centro de Interpretación y el yacimiento arqueológico de Huerta Montero con el objetivo de dinamizar este enclave y consolidarlo como referente del turismo cultural y educativo en Extremadura. La concejala de Turismo, Josefina Barragán, ha presentado esta iniciativa destacando la importancia de convertir Huerta Montero en un espacio «vivo, participativo y generador de experiencias culturales», que vaya más allá de la mera conservación y la visita tradicional.
La propuesta contempla una programación estable de talleres gratuitos dirigidos a familias, público general, turistas y asociaciones culturales y juveniles. Todos ellos se desarrollarán mediante una metodología activa y participativa que combinará una breve introducción teórica contextualizada con una actividad práctica como eje central, fomentando el aprendizaje a través de la experimentación. Además, los contenidos se adaptarán a las distintas edades y se emplearán materiales didácticos y seguros, incorporando dinámicas de grupo y trabajo colaborativo para enriquecer la experiencia.
El primero de los talleres será el de Pintura Rupestre, previsto para el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Durante dos horas y con un aforo máximo de 30 personas, los participantes se iniciarán en el arte prehistórico, conocerán ejemplos destacados, los pigmentos naturales utilizados en la antigüedad y su significado simbólico, para después elaborar sus propias creaciones en el aula didáctica de Huerta Montero. Esta actividad, orientada a público infantil, juvenil y familiar, busca fomentar la creatividad, la expresión artística y la valoración del patrimonio.
En abril se celebrará el Taller de Pintura con Vino, una propuesta innovadora que une patrimonio, creatividad y uno de los grandes recursos locales: el vino. En esta actividad, dirigida a mayores de 18 años, se empleará el vino como pigmento natural para la creación de obras pictóricas, acompañada de una cata. Con una duración de tres horas y un máximo de 30 participantes, el taller pretende relacionar arte, historia y enología, promocionar el vino como recurso cultural y ofrecer una experiencia turística diferenciada y de calidad.
La programación se completará el fin de semana del 23 y 24 de mayo con el Taller de Cerámica Prehistórica, en el que se abordarán los usos, formas y decoraciones de la cerámica en la antigüedad. Será para 30 personas.
