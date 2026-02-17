Talleres de pintura y cerámica para la promoción de Huerta Montero

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Turismo, pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva programación de talleres didácticos en el Centro de Interpretación y el yacimiento arqueológico de Huerta Montero con el objetivo de dinamizar este enclave y consolidarlo como referente del turismo cultural y educativo en Extremadura. La concejala de Turismo, Josefina Barragán, ha presentado esta iniciativa destacando la importancia de convertir Huerta Montero en un espacio «vivo, participativo y generador de experiencias culturales», que vaya más allá de la mera conservación y la visita tradicional.

La propuesta contempla una programación estable de talleres gratuitos dirigidos a familias, público general, turistas y asociaciones culturales y juveniles. Todos ellos se desarrollarán mediante una metodología activa y participativa que combinará una breve introducción teórica contextualizada con una actividad práctica como eje central, fomentando el aprendizaje a través de la experimentación. Además, los contenidos se adaptarán a las distintas edades y se emplearán materiales didácticos y seguros, incorporando dinámicas de grupo y trabajo colaborativo para enriquecer la experiencia.

El primero de los talleres será el de Pintura Rupestre, previsto para el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Durante dos horas y con un aforo máximo de 30 personas, los participantes se iniciarán en el arte prehistórico, conocerán ejemplos destacados, los pigmentos naturales utilizados en la antigüedad y su significado simbólico, para después elaborar sus propias creaciones en el aula didáctica de Huerta Montero. Esta actividad, orientada a público infantil, juvenil y familiar, busca fomentar la creatividad, la expresión artística y la valoración del patrimonio.

En abril se celebrará el Taller de Pintura con Vino, una propuesta innovadora que une patrimonio, creatividad y uno de los grandes recursos locales: el vino. En esta actividad, dirigida a mayores de 18 años, se empleará el vino como pigmento natural para la creación de obras pictóricas, acompañada de una cata. Con una duración de tres horas y un máximo de 30 participantes, el taller pretende relacionar arte, historia y enología, promocionar el vino como recurso cultural y ofrecer una experiencia turística diferenciada y de calidad.

La programación se completará el fin de semana del 23 y 24 de mayo con el Taller de Cerámica Prehistórica, en el que se abordarán los usos, formas y decoraciones de la cerámica en la antigüedad. Será para 30 personas.