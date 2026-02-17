Almendralejo
Victorino Martín comparte su carrera y experiencia con los amantes del toro
Fue el protagonista de la jornada inaugural de las Jornadas Culturales y Taurinas Curro Echevarría en Bodegas Sani Viña Extremeña
Bodegas Sani Viña Extremeña acoge durante la presente semana una nueva edición de las Jornadas Culturales y Taurinas Curro Echevarría que reúnen a expertos, toreros y aficionados del mundo taurino de toda España. El afamado y conocido ganadero, Victorino Martín, fue el protagonista de honor en la jornada de inauguración protagonizando una charla para contar su experiencia y aportación durante tantos años, junto a la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.
