Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Almendralejo

Victorino Martín comparte su carrera y experiencia con los amantes del toro

Fue el protagonista de la jornada inaugural de las Jornadas Culturales y Taurinas Curro Echevarría en Bodegas Sani Viña Extremeña

Inauguración de las jornadas taurinas en Almendralejo.

Inauguración de las jornadas taurinas en Almendralejo. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

Bodegas Sani Viña Extremeña acoge durante la presente semana una nueva edición de las Jornadas Culturales y Taurinas Curro Echevarría que reúnen a expertos, toreros y aficionados del mundo taurino de toda España. El afamado y conocido ganadero, Victorino Martín, fue el protagonista de honor en la jornada de inauguración protagonizando una charla para contar su experiencia y aportación durante tantos años, junto a la presencia del alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents