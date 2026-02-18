Almendralejo
El Brujo llega este viernes al teatro Carolina Coronado con su espectáculo ‘Cómico’
Rafael Álvarez presenta en Almendralejo un monólogo especial moldeado por historias de actualidad y conexión con el público
El teatro Carolina Coronado acoge este viernes, a las 20.30 horas, la representación de ‘Cómico’, el espectáculo unipersonal protagonizado por Rafael Álvarez ‘El Brujo’, una de las figuras más carismáticas y reconocidas del teatro español contemporáneo. En este monólogo, aparentemente espontáneo, el actor desvela los entresijos de su oficio como intérprete y dramaturgo, combinando reflexiones sobre el arte escénico con anécdotas personales y episodios de su dilatada trayectoria profesional, ofreciendo al público una mirada privilegiada sobre el proceso creativo y la esencia misma del teatro.
‘Cómico’ es un ejercicio de destilación teatral en el que El Brujo elimina lo accesorio para quedarse con la esencia, explica el autor. Cada función es diferente, moldeada por la actualidad, las historias que surgen en escena y la conexión directa con el público, lo que convierte cada representación en una experiencia única.
