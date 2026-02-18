Defienden que la Semana Santa de Almendralejo merece el distintivo de fiesta regional

El Consejo de Hermandades de Almendralejo ha reiterado su firme convencimiento de que la Semana Santa de la ciudad reúne méritos suficientes para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Así lo ha manifestado su portavoz, Antonio Caballero, durante la presentación oficial del cartel y la imagen de la Semana Santa 2026, un acto celebrado, como es tradición cada Miércoles de Ceniza, en el que también se dio a conocer la programación de la Cuaresma. La imagen anunciadora de este año es una fotografía tomada por Emilio Hernández Barroso, ganadora del concurso convocado por el Consejo, y que recoge un pasaje de Jesús Orando en el Huerto.

Caballero fue claro al defender la candidatura: “Primeramente, por la antigüedad que tiene, porque la Semana Santa de Almendralejo es ancestral”. El portavoz subrayó además la riqueza iconográfica e imaginera de la ciudad, “digna de mención”, así como la evolución y la cuidada puesta en escena de las estaciones de penitencia y procesiones por las calles. “Hay una puesta en escena buenísima y atractiva para todo aquel que venga a disfrutarla”, afirmó, animando a quienes no la conocen a vivirla en primera persona. En su opinión, la Semana Santa almendralejense posee “características y peculiaridades” suficientes para merecer el reconocimiento regional.

El portavoz también destacó el clima de respeto, recogimiento y devoción que se vive en las calles durante los desfiles procesionales, tanto por parte de quienes integran los cortejos como del público asistente. “Aquí no hay que hacer ningún teatro; quien venga lo va a comprobar directamente”, señaló, insistiendo en que el comportamiento ejemplar de los asistentes es otro de los valores diferenciales. Aunque reconoció que no se trata de algo “vital”, Caballero admitió que lograr la declaración supondría un importante logro y una satisfacción para las hermandades.

Durante el acto se presentó además la programación de la Cuaresma, que incluye citas destacadas como el Pregón del Costalero, que correrá a cargo de Víctor García Vivas este viernes, a partir de las 20.30 horas, en la iglesia de la Purificación.

Habrá otros actos como el tradicional certamen de Cuaresma y el pregón oficial de la Semana Santa, este año pronunciado por Pedro Calvo. Asimismo, se anunció la recuperación de una tradición muy querida: el reparto de los caramelos del triunfo el Jueves Santo, un gesto simbólico que se quiere potenciar como elemento diferenciador. Desde el Ayuntamiento se recordó que ya se ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura la declaración de Interés Turístico Regional y que este año se recibirá la visita técnica correspondiente, confiando en que pueda llegar el reconocimiento que, a juicio del Consejo, la Semana Santa de Almendralejo merece.