A la venta las entradas para las dos corridas de toros de la Feria del Vino

Desde esta semana ya se encuentran a la venta las entradas sueltas para los festejos taurinos de la Feria del Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, que se celebrarán los próximos 28 y 29 de marzo en la plaza de toros de la ciudad. Los aficionados podrán adquirir sus localidades en las taquillas del coso almendralejense y a través de la web oficial www.tauroemocion.com, con un descuento especial por venta anticipada hasta el 15 de marzo. La feria se consolida así como una de las primeras grandes citas del calendario taurino nacional.

El viernes 28 de marzo tendrá lugar una corrida de toros a pie con un cartel de figuras compuesto por Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes lidiarán reses de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq. Para el sábado 29 de marzo, la programación se completa con un atractivo festejo de rejones hispano-luso que contará además con la participación de forcados portugueses. El cartel lo integran Sergio Galán, Joao Moura Caetano, Joao Ribeiro Telles, Leonardo Hernández, Joao Salgueiro Da Costa y el rejoneador almendralejense Adrián Venegas, ante toros de la ganadería Couto de Fornilhos.

Desde la empresa organizadora, Tauroemoción, recuerdan que el abono continúa siendo la opción más ventajosa para disfrutar de la feria completa, ya que incluye los dos festejos con un 20% de descuento respecto a la compra de entradas sueltas. Además, se han establecido abonos especiales como el Abono Joven (menores de 25 años) desde 45 euros y el Abono para Mayores de 65 años con precios de 75 euros en sombra y 55 euros en sol. Las entradas y abonos pueden adquirirse en la web oficial, en el teléfono 623 494 502 y en las taquillas de la plaza de toros de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas.