Almendralejo

Las tiendas sacan sus prendas a las calles en Almendralejo para hacer ventas

A lo largo de este viernes 20 de febrero se celebra de nuevo el Mercadillo de Asemce para intentar remontar el comercio local

Tiendas en las calles durante una edición anterior del Mercadillo de Asemce

Tiendas en las calles durante una edición anterior del Mercadillo de Asemce / EP

Almendralejo

Las tiendas del centro de Almendralejo vuelven a sacar este viernes sus prendas y escaparates a la calle para celebrar una nueva edición del Mercadillo de Asemce. Se trata de una iniciativa ya tradicional donde los comercios ponen descuentos con ventas en la propia calle, a las puertas de sus establecimientos. Está organizada por Asemce y, aunque no tiene ninguna novedad con respecto a otros años, el objetivo vuelve a ser el mismo: tratar de fomentar más ventas y hacer remontar el comercio local.

Esta iniciativa llega en un momento delicado para el comercio de Almendralejo, que se enfrenta a unas ventas por internet que van en aumento y con las que no pueden competir. Este es un esfuerzo más por el comercio local.

