Las tiendas sacan sus prendas a las calles en Almendralejo para hacer ventas

Las tiendas del centro de Almendralejo vuelven a sacar este viernes sus prendas y escaparates a la calle para celebrar una nueva edición del Mercadillo de Asemce. Se trata de una iniciativa ya tradicional donde los comercios ponen descuentos con ventas en la propia calle, a las puertas de sus establecimientos. Está organizada por Asemce y, aunque no tiene ninguna novedad con respecto a otros años, el objetivo vuelve a ser el mismo: tratar de fomentar más ventas y hacer remontar el comercio local.

Esta iniciativa llega en un momento delicado para el comercio de Almendralejo, que se enfrenta a unas ventas por internet que van en aumento y con las que no pueden competir. Este es un esfuerzo más por el comercio local.