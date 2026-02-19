Almendralejo
Las tiendas sacan sus prendas a las calles en Almendralejo para hacer ventas
A lo largo de este viernes 20 de febrero se celebra de nuevo el Mercadillo de Asemce para intentar remontar el comercio local
Las tiendas del centro de Almendralejo vuelven a sacar este viernes sus prendas y escaparates a la calle para celebrar una nueva edición del Mercadillo de Asemce. Se trata de una iniciativa ya tradicional donde los comercios ponen descuentos con ventas en la propia calle, a las puertas de sus establecimientos. Está organizada por Asemce y, aunque no tiene ninguna novedad con respecto a otros años, el objetivo vuelve a ser el mismo: tratar de fomentar más ventas y hacer remontar el comercio local.
Esta iniciativa llega en un momento delicado para el comercio de Almendralejo, que se enfrenta a unas ventas por internet que van en aumento y con las que no pueden competir. Este es un esfuerzo más por el comercio local.
