Almendralejo
Abren plazo para apuntarse a la carrera por la Igualdad del 8 de marzo
Este año la recaudación irá de manera íntegra para el Extremadura Femenino de fútbol.
El Ayuntamiento de Almendralejo ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en la Carrera por la Igualdad, que se celebrará el próximo domingo 8 de marzo dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. La prueba, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Badajoz al estar incluida en su circuito provincial, así como de la Junta de Extremadura, destinará la recaudación íntegra al Club Femenino Extremadura. En la presentación ha estado presente el vicepresidente de la entidad, Antonio Morán, destacando la importancia de este respaldo para el crecimiento del deporte femenino.
La concejala Preciado ha subrayado que esta cita “va más allá de una prueba deportiva”, ya que constituye una declaración pública de compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, utilizando el deporte como herramienta de transformación social y sensibilización. “Apoyar el deporte femenino es invertir en igualdad, en referentes y en futuro”, ha señalado, poniendo en valor que los beneficios obtenidos reforzarán la labor del Club Femenino Extremadura. La carrera estará abierta a personas de todas las edades y niveles, con el objetivo de convertir la jornada en un evento participativo, familiar y reivindicativo.
El recorrido constará de una vuelta a un circuito urbano de aproximadamente tres kilómetros, con salida y meta en el Parque de la Libertad y paso por avenidas y calles céntricas como la avenida de la Paz, rotonda Presidente Adolfo Suárez, La Fuente, Villafranca, Viñas, Piedad, Vistahermosa, Francisco Pizarro, plaza de la Constitución, plaza de Espronceda y calle Suárez Bárcenas. El tiempo máximo para completar la prueba será de 45 minutos. Las inscripciones, con un coste de 3 euros y un límite de 600 participantes, podrán formalizarse hasta el 5 de marzo en la sede del club y en el polideportivo municipal, de 19:00 a 21:00 horas los martes, jueves y viernes, además de a través de un enlace online habilitado. Los dorsales se entregarán el mismo día 8 entre las 10:00 y las 11:30 horas en la Plaza de Extremadura, donde tendrá lugar un calentamiento colectivo. Se concederán trofeos a las tres primeras y tres primeros clasificados, así como premios especiales para los tres grupos más numerosos, que recibirán un jamón y un trofeo.
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- Gran éxito en el Carnaval de Badajoz: 500.000 participaciones en su primer fin de semana
- Los Lingotes: 'Este año no hemos actuado, el Carnaval es lo que somos
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- El Vaivén sobre el águila en el desfile de Carnaval: 'Es un animal criado en cautividad y acostumbrado a eventos