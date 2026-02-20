Almendralejo
La calle Industria será arreglada dentro del nuevo plan de asfaltado
El equipo de gobierno está preparando un nuevo plan de arreglo de calles
La calle Industria, una de las arterias principales del polígono industrial de Almendralejo, será completamente renovada y asfaltada durante el próximo plan de asfalto de grandes dimensiones que prepara el Ayuntamiento de Almendralejo y que se incluirá en los presupuestos de 2026. Así lo ha podido saber este periódico, ya que es por todos conocidos el mal estado de esta vía por la que transitan miles de vehículos industriales cada día.
El firme se encuentra ya excesivamente parcheado de determinados arreglos. Han sido constantes los arreglos de roturas de tuberías en esta zona. Además, la carretera está ondulada y son también muchos los tractores que por allí pasan para ir hacia bodegas.
El equipo de gobierno ya tiene contemplado desde hace tiempo esta calle Industria, consciente de la necesidad de muchos empresarios de esta zona.
