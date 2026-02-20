El I Encuentro de Novela Romántica en Almendralejo será el 28 de febrero

Almendralejo se convertirá el próximo 28 de febrero en el epicentro de la literatura romántica con la celebración del I Encuentro de Novela Romántica “Ventana Literaria”, una nueva cita cultural presentada por el concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, junto a miembros de la asociación organizadora. El evento tendrá lugar en el Palacio del Vino, que durante esa jornada reunirá a lectoras, lectores y autores especializados en un género que cuenta con miles de seguidores en toda España. La madrina de esta primera edición será la escritora Merche Diolch, una de las referentes actuales de la novela romántica.

El encuentro nace con una excelente acogida, ya que más de un centenar de personas se han inscrito previamente para participar en esta jornada de convivencia literaria. A lo largo del día se desarrollarán mesas de autoras, firmas de libros, sorteos y diversas actividades pensadas para fomentar el intercambio de experiencias y la difusión cultural. En total, 29 escritoras y escritores especializados en novela romántica, en subgéneros como la contemporánea, histórica, paranormal o new adult, formarán parte de una programación diseñada para compartir historias, emociones y pasión por la lectura.

Además, el evento contará con la colaboración de la asociación de libreros de la localidad, reforzando así el tejido cultural y comercial de la ciudad. Desde la organización han señalado que aún se han reservado algunas plazas para aquellas personas que deseen asistir sin inscripción previa.