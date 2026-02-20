Una guía para apoyar al empleo tras tener problemas de salud mental

Buscar trabajo después de atravesar un problema de salud mental suele ir acompañado de una sensación difícil de gestionar: la de tener un «vacío en el currículum». Un peso que condiciona entrevistas, conversaciones y, sobre todo, la autoestima de quienes intentan reincorporarse al mercado laboral. Con el objetivo de desmontar esa idea y ofrecer una herramienta práctica de apoyo, FEAFES Salud Mental Almendralejo y Comarca ha lanzado una nueva guía de empleo acompañada de un vídeo de sensibilización que reivindica que la recuperación no es tiempo perdido, sino una etapa de aprendizaje y crecimiento personal.

El proyecto, financiado por el SEPAD, nace de la experiencia directa del equipo profesional de la entidad y de las entrevistas mantenidas con personas usuarias. Candelaria Motera, educadora social y responsable del programa de integración laboral, explica que en los primeros encuentros era frecuente escuchar la sensación de haber «perdido el tiempo» durante el proceso de recuperación. «Y no es así. Hay que trabajar la idea de valía, de compromiso, de todo lo que han sostenido durante ese periodo», señala. La guía, insiste, no surge desde un despacho, sino desde la escucha activa y la necesidad detectada en la práctica diaria.

Dirigida tanto a personas con problemas de salud mental o trastorno mental grave como a profesionales que acompañan itinerarios de inserción, la publicación no se limita a ofrecer consejos técnicos para redactar un currículum o afrontar una entrevista. Propone, ante todo, un cambio de mirada. El documento invita a identificar competencias desarrolladas durante el proceso de recuperación, como la resiliencia, la capacidad de adaptación, la organización diaria, el autoconocimiento o la constancia en los tratamientos. «No se trata de empezar de cero, sino de continuar con todo lo aprendido», subraya Motera.

Noticias relacionadas

Desde la entidad recuerdan que el empleo aporta estructura, autonomía y autoestima, y que el desempleo puede convertirse en un factor de riesgo añadido para la salud mental. Por ello, el programa trabaja también con empresas del entorno para resolver dudas y romper prejuicios, destacando que cada vez son más las que colaboran y repiten experiencia. La guía se complementa con un vídeo protagonizado por una usuaria real de la asociación, cuyo testimonio ha generado una respuesta muy positiva en sus primeras proyecciones. Tanto el material audiovisual como la guía están disponibles en la web y redes sociales de FEAFES, y su difusión ya ha despertado el interés de la confederación nacional de Salud Mental.