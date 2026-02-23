El enlace para conectar la autovía A-66 con el Hospital será una realidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción del esperado semi-enlace de la autovía Autovía A-66, conocida como Ruta de la Plata, para mejorar su conexión con el Hospital Tierra de Barros, en Almendralejo. Se trata de una actuación largamente reivindicada desde prácticamente la inauguración del propio centro hospitalario y considerada prioritaria por los distintos gobiernos municipales que han pasado por la ciudad.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros (IVA incluido), permitirá completar el enlace situado en el punto kilométrico 654 de la A-66, dentro del término municipal de Almendralejo. Con esta modificación se posibilitarán todos los movimientos de entrada y salida, eliminando una carencia histórica: la inexistencia de acceso directo a la autovía en dirección norte, es decir, hacia Mérida.

Hasta ahora, esta limitación ha supuesto un importante trastorno, especialmente en el ámbito sanitario. Las ambulancias que debían trasladar pacientes urgentes hacia Mérida se veían obligadas a utilizar la antigua carretera de Sevilla, atravesar una avenida actualmente limitada en velocidad y conectar posteriormente con la autovía para dirigirse hacia la capital autonómica por la carretera que conduce a Alange. Este rodeo ha sido durante años motivo de queja por parte de profesionales sanitarios y responsables municipales, al considerar que cada minuto es crucial en una emergencia.

El Ministerio ha señalado que la actuación reducirá “sustancialmente” los recorridos y mejorará de forma significativa la conexión con el Hospital Tierra de Barros, optimizando tanto la seguridad vial como los tiempos de desplazamiento.

El proyecto contempla la transformación del actual enlace entre la A-66 y la N-630 en un enlace completo. Se incluirán nuevos ramales de salida e incorporación en su lado norte, carriles de trenzado para facilitar la conexión con el semi-enlace del kilómetro 652, la construcción de una nueva glorieta y un nuevo ramal de salida en el margen izquierdo (lado oeste). Además, se prevé la reposición de caminos y servicios que puedan verse afectados por las obras.

Aunque el primer proyecto de trazado ya fue sometido a información pública y aprobado definitivamente, el Ministerio ha explicado que, debido a prescripciones derivadas de aquel trámite, es necesario someterlo nuevamente a información pública. Estas prescripciones están relacionadas con el mantenimiento de la accesibilidad al hospital y con el cumplimiento de las distancias mínimas, tanto horizontales como verticales, respecto a líneas de alta tensión.

Noticias relacionadas

El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado. Tras esta aprobación provisional, la ciudadanía queda pendiente de conocer el calendario definitivo de las obras y la fecha en la que una conexión tan histórica como necesaria se convertirá, por fin, en una realidad.