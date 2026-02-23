Proponen a Cajalmendralejo como Medalla de Oro de la Provincia 2026

El Ayuntamiento de Almendralejo propondrá la candidatura de Cajalmendralejo a la Medalla de Oro de la Provincia 2026, dentro de la convocatoria de los galardones promovidos por la Diputación de Badajoz. La propuesta ha sido consensuada con los distintos grupos políticos municipales, tratada en comisión informativa y será elevada para su aprobación en el pleno de este martes. El consistorio destaca la trayectoria de Cajalmendralejo, fundada en 1903, como referente financiero y social en la provincia, subrayando su respaldo a familias y empresas y su contribución sostenida al desarrollo económico y social del territorio.

En el apartado de los IX Premios de la Provincia de Badajoz 2026, Almendralejo presenta diversas candidaturas en distintas categorías. En Emprendimiento propone la iniciativa Vinito Emprendedor, impulsada por el CEAL, por su impacto en la dinamización empresarial y la generación de oportunidades. En Innovación y Calidad Turística se postula la APP de la Semana Santa de Almendralejo, por su contribución a la modernización y proyección exterior de esta celebración. En Igualdad de Género, la candidatura recae en el Consejo Local de la Mujer, por su labor continuada en favor de la igualdad de oportunidades.

Noticias relacionadas

Asimismo, en la categoría de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad, el Ayuntamiento propone a ADESIBA, en reconocimiento a su trabajo por la inclusión y la cohesión social. En Cultura, la candidatura es para Florián Recio Terraza, por su trayectoria y aportación al enriquecimiento cultural en la provincia. Finalmente, en Deporte y Vida Saludable Activa se presenta a Paola García Lozano, por sus logros deportivos y su proyección como referente provincial.