Almendralejo
Verde Esperanza vuelve a dar imagen y voz a la Semana Santa de Almendralejo
El almendralejense Alonso Mariñas encabeza un serial de seis capítulos en televisión y radio para entrevistar a varios protagonistas
La Semana Santa de Almendralejo vuelve a tener este año un altavoz propio con el regreso de Verde Esperanza, el podcast y programa de televisión especializado que dirige y presenta Alonso Mariñas, una de las voces más autorizadas en el ámbito cofrade local. Esta semana ha comenzado la emisión de su tercera edición, consolidando un formato que se ha convertido en referencia para los aficionados y protagonistas de la Semana Santa almendralejense. En esta nueva temporada se ofrecerán seis capítulos centrados en distintos aspectos de la actualidad y la tradición cofrade.
El primer programa, emitido este lunes 23 de febrero, ya puede visualizarse a través del canal de YouTube de Verde Esperanza y en sus diferentes redes sociales. En esta entrega inaugural, Alonso Mariñas entrevista al presidente del Consejo de Hermandades, Joaquín Sánchez-Grande. La conversación aborda los preparativos de la próxima Semana de Pasión, los retos organizativos y las expectativas ante unas fechas marcadas en el calendario devocional y cultural de la ciudad.
A lo largo de los próximos capítulos pasarán por el programa protagonistas muy diversos del mundo cofrade. Entre ellos, Fran Álvarez, costalero del Cautivo; integrantes de la Banda de los Catalinos y del Cristo del Amparo; fotógrafos especializados en Semana Santa; además de una tertulia de capataces que analizará el trabajo en las cuadrillas y la evolución de las procesiones. La edición incluirá también contenidos inéditos de la Pasión en Jerez de los Caballeros o Cáceres, ampliando la mirada más allá del ámbito estrictamente local.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz