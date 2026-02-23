Verde Esperanza vuelve a dar imagen y voz a la Semana Santa de Almendralejo

La Semana Santa de Almendralejo vuelve a tener este año un altavoz propio con el regreso de Verde Esperanza, el podcast y programa de televisión especializado que dirige y presenta Alonso Mariñas, una de las voces más autorizadas en el ámbito cofrade local. Esta semana ha comenzado la emisión de su tercera edición, consolidando un formato que se ha convertido en referencia para los aficionados y protagonistas de la Semana Santa almendralejense. En esta nueva temporada se ofrecerán seis capítulos centrados en distintos aspectos de la actualidad y la tradición cofrade.

El primer programa, emitido este lunes 23 de febrero, ya puede visualizarse a través del canal de YouTube de Verde Esperanza y en sus diferentes redes sociales. En esta entrega inaugural, Alonso Mariñas entrevista al presidente del Consejo de Hermandades, Joaquín Sánchez-Grande. La conversación aborda los preparativos de la próxima Semana de Pasión, los retos organizativos y las expectativas ante unas fechas marcadas en el calendario devocional y cultural de la ciudad.

Noticias relacionadas

A lo largo de los próximos capítulos pasarán por el programa protagonistas muy diversos del mundo cofrade. Entre ellos, Fran Álvarez, costalero del Cautivo; integrantes de la Banda de los Catalinos y del Cristo del Amparo; fotógrafos especializados en Semana Santa; además de una tertulia de capataces que analizará el trabajo en las cuadrillas y la evolución de las procesiones. La edición incluirá también contenidos inéditos de la Pasión en Jerez de los Caballeros o Cáceres, ampliando la mirada más allá del ámbito estrictamente local.