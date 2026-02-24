Almendralejo
Adenex denuncia "podas agresivas" en el parque de Los Padres
La asociación critica el corte realizado en ejemplares de plátano de sombra que no se ajustan a la arboricultura urbana
La organización Adenex ha denunciado públicamente las podas ejecutadas en el parque de los Padres de Almendralejo, donde varios ejemplares de plátano de sombra (Platanus hispanica) han sido sometidos, según la entidad, a desmoches severos. La actuación ha supuesto la eliminación casi total de la copa y la repetición de cortes a la misma altura, una práctica que, advierten, no se ajusta a los estándares actuales de arboricultura urbana. Desde Adenex subrayan que las recomendaciones técnicas vigentes apuestan por intervenciones selectivas, limitadas a la retirada de ramas secas, dañadas o que representen un riesgo acreditado, respetando en todo momento la arquitectura natural del árbol.
La asociación recuerda que el desmoche es una práctica obsoleta y lo califican como “mala praxis”, ya que favorece la aparición de pudriciones, genera uniones estructurales inestables y aumenta la vulnerabilidad frente a plagas, además de acortar la vida útil del arbolado.
