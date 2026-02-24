El Coworking EOI-Sexpe permitirá impulsar 20 nuevas ideas de negocio en Almendralejo

El próximo mes de marzo arrancará en Almendralejo una nueva edición del programa Coworking EOI–Sexpe, una iniciativa que permitirá poner en marcha y desarrollar hasta 20 ideas emprendedoras con el objetivo de convertirlas en 20 nuevos negocios reales. La convocatoria, que ya está abierta, ofrece únicamente 20 plazas que se cubrirán por orden de llegada, sin ampliación ni segunda ronda. El programa, gratuito y con una duración de cinco meses, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), y se desarrollará en el Centro de Formación Servicios del Fresno, en la calle Colombia, 4, de Almendralejo.

Dirigido principalmente a personas con un proyecto en fase idea o de creación temprana, el coworking ofrece un itinerario intensivo que combina 60 horas de formación práctica grupal y 40 horas de mentoring individualizado con expertos. Los participantes trabajarán aspectos clave como la validación del modelo de negocio con metodología lean, marketing digital, ventas, finanzas, branding, investigación de mercado, creatividad o habilidades directivas. Además, contarán con un espacio coworking, lo que les permitirá dejar atrás el emprendimiento en solitario desde casa y conectar con un entorno profesional y colaborativo. El programa culminará con un Demo Day en el que los proyectos presentarán públicamente el trabajo desarrollado durante estos cinco meses.

El sistema de mentorización constituye uno de los pilares fundamentales del programa. Cada proyecto contará con un mentor residente, un mentor de proyecto y mentores especialistas, es decir, expertos de ámbito nacional e internacional que acompañarán de forma personalizada desde el diseño del modelo de negocio hasta su puesta en marcha y optimización. Este seguimiento continuado permite resolver necesidades específicas de cada iniciativa y acelerar el proceso de validación y lanzamiento al mercado, reforzando tanto la mejora individual del emprendedor como la solidez colectiva de los proyectos. En definitiva, es la posibilidad para cualquier persona que siempre ha querido emprender de poder hacerlo con un acompañamiento de expertos.

Desde la organización se subraya la importancia de que los participantes cuenten con una alta motivación y compromiso, así como disponibilidad para asistir a las sesiones formativas y de mentorización, que serán de carácter obligatorio. En caso de actividades virtuales, los emprendedores deberán disponer de conexión a internet y equipo informático propio, ya que estos recursos no serán facilitados por la Fundación EOI ni por el SEXPE. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar las plazas.

Noticias relacionadas

El Coworking EOI–Sexpe se presenta así como una oportunidad para que cualquier persona con una idea de negocio pueda desarrollarla desde cero, acompañada por expertos y sin asumir costes, integrándose en una red empresarial que le permita crecer de cero a cien y lanzar su proyecto con mayores garantías de éxito.