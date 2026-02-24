Almendralejo
Los jóvenes de Almendralejo tendrán varias actividades en San Antonio durante marzo
Domingo Cruz presenta una serie de talleres creativos que se celebrarán los viernes
El concejal de Juventud, Domingo Cruz, ha presentado la nueva programación de actividades dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años para el mes de marzo en centro cultural San Antonio. Se trata de una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que también tendrá desarrollo durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de consolidar un espacio estable de ocio alternativo.
La propuesta incluye talleres creativo como grafiti, rap, creación de personajes chibi, experiencias con gafas 3D y 3D generativo. Las actividades arrancarán el 6 de marzo con un taller de grafiti y sesiones de gafas 3D. El 13 de marzo será el turno del taller de rap junto a nuevas experiencias con gafas 3D. El 19 de marzo se celebrará una actividad de 3D generativo en el Centro Joven, mientras que el 20 de marzo se desarrollará el taller de creación de personajes chibi, acompañado nuevamente de gafas 3D. La programación concluirá el 27 de marzo con un nuevo taller de rap. Además, se está organizando un viaje para el próximo 16 de mayo al ‘Animafest”’, una fiesta de cultura japonesa que se celebrará en Portugal.
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Estos son los ganadores del Concurso Disfraz en la Calle de Badajoz
- Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz