Los jóvenes de Almendralejo tendrán varias actividades en San Antonio durante marzo

El concejal de Juventud, Domingo Cruz, ha presentado la nueva programación de actividades dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 20 años para el mes de marzo en centro cultural San Antonio. Se trata de una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que también tendrá desarrollo durante los meses de abril y mayo, con el objetivo de consolidar un espacio estable de ocio alternativo.

La propuesta incluye talleres creativo como grafiti, rap, creación de personajes chibi, experiencias con gafas 3D y 3D generativo. Las actividades arrancarán el 6 de marzo con un taller de grafiti y sesiones de gafas 3D. El 13 de marzo será el turno del taller de rap junto a nuevas experiencias con gafas 3D. El 19 de marzo se celebrará una actividad de 3D generativo en el Centro Joven, mientras que el 20 de marzo se desarrollará el taller de creación de personajes chibi, acompañado nuevamente de gafas 3D. La programación concluirá el 27 de marzo con un nuevo taller de rap. Además, se está organizando un viaje para el próximo 16 de mayo al ‘Animafest”’, una fiesta de cultura japonesa que se celebrará en Portugal.