BNI Desafío Almendralejo se reinventa para llegar a los pueblos de la comarca

BNI Desafío Almendralejo celebrará el próximo 3 de marzo su undécimo aniversario convertido en un grupo de networking veterano en la región que continúa en activo desde su fundación. Once años después, la asociación empresarial afronta una nueva etapa marcada por la regeneración interna y una ambiciosa vocación comarcal: transformarse en ‘Desafío Tierra de Barros’ y reforzar el tejido empresarial no solo de Almendralejo, sino de toda la comarca.

Tras una profunda renovación de cargos y miembros, el grupo ha iniciado una etapa de transformación orientada a abrir sus puertas a nuevas empresas. El nuevo equipo de liderazgo está encabezado por el arquitecto Javier Díaz de la Peña como presidente, acompañado por Laura Díaz Torrado en la vicepresidencia. Completan el equipo Juancho Vacas como secretario, Fernando Rangel como coordinador de Crecimiento y Onofre Morán como coordinador de Educación. «BNI Desafío cumple 11 años de vida y es el primer grupo de BNI que se creó en la región que sigue funcionando. Ahora nuestras miras están puestas en Desafío Tierra de Barros, en crear un grupo fuerte de empresas y empresarios para hacer más sólida la comarca», explica Díaz de la Peña.

En estos once años, el grupo ha generado un volumen de negocio acumulado cercano a los 30 millones de euros gracias a su sistema de marketing por referencias. La filosofía de BNI se basa en que cada empresario actúa como comercial del resto, fomentando colaboraciones, contactos y oportunidades mediante el boca a boca estructurado. Actualmente el grupo ronda la treintena de miembros, aunque el objetivo es recuperar cifras de etapas anteriores y prácticamente duplicar su tamaño. Cada integrante ocupa un sector exclusivo, lo que facilita la creación de esferas de negocio capaces de abordar proyectos conjuntos y ofrecer soluciones integrales.

Ribera del Fresno

Un ejemplo reciente de esta colaboración se ha materializado en la renovación del restaurante Casa de los Britos, en Ribera del Fresno, donde varios miembros de BNI Desafío aportaron su trabajo y experiencia profesional para modernizar y relanzar el establecimiento. Precisamente allí se celebró el pasado martes 24 de febrero la primera reunión fuera de Almendralejo, con la participación de entre 75 y 80 empresarios, en lo que el presidente califica como «todo un éxito de asistencia y participación».

Durante ese encuentro, el nuevo CEO del restaurante, José Miguel Suárez, conocido como “Chemi”, anunció su regreso al grupo tras ejercer como embajador de la jornada. En su intervención explicó cómo BNI Desafío le ayudó no solo a ampliar su red de contactos y aumentar su volumen de negocio, sino también a cambiar su mentalidad empresarial. «No solo me ayudó a hacer negocio, sino a saber hacer, pensar y decidir con otra mentalidad, aprendiendo de la gente que ya venía haciendo un gran camino profesional. A mí me dio un impulso tremendo y ahora se lo quiero devolver sumándome de nuevo para hacerlo crecer», afirmó entre aplausos.

BNI Desafío Almendralejo continúa reuniéndose cada martes a las 6.45 horas en el Hotel Acosta Centro, manteniendo su disciplina y metodología como señas de identidad. Además, la red BNI permite a sus integrantes visitar otros grupos de la región, que suman más de 300 empresarios, y conectar con profesionales de toda España e incluso a nivel internacional a través de la aplicación de BNI España. Esta dimensión global multiplica las oportunidades de negocio.

El reto para 2026 pasa por itinerar reuniones en distintos municipios de Tierra de Barros y sumar empresarios de toda la comarca a esta red colaborativa. Con un liderazgo renovado, una estrategia de expansión territorial y la experiencia acumulada durante más de una década, BNI Desafío aspira a recuperar su papel como referente del networking empresarial y convertirse en un verdadero motor económico para Tierra de Barros.