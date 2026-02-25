La Comunidad de Labradores exige la reparación inmediata de caminos en Almendralejo

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha vuelto a exigir al Ayuntamiento la reparación urgente de los caminos rurales de titularidad municipal, aprovechando la llegada del tiempo más seco tras más de dos meses de intensas lluvias en la comarca. A través de un comunicado, la organización agraria recuerda al alcalde, José María Ramírez, que será responsable de los accidentes que puedan producirse como consecuencia del mal estado de estas infraestructuras, cuya conservación es competencia municipal.

Denuncian que la combinación de la elevada pluviosidad y lo que califican como una “penosa política de infraestructuras rurales” ha dejado numerosos caminos prácticamente impracticables. Consideran que ahora es el momento adecuado para acometer las obras de acondicionamiento necesarias, habilitando la correspondiente dotación presupuestaria para garantizar la seguridad y el tránsito de miles de agricultores y ciudadanos que utilizan a diario estas vías para acceder a sus explotaciones o para actividades de ocio como caminar, correr o circular en bicicleta. A su juicio, las partidas destinadas hasta ahora son “irrisorias” y apenas permiten actuaciones superficiales de bacheo y parcheo que no solucionan el problema estructural.

La organización agraria advierte además de que al riesgo evidente de accidentes se suma el grave deterioro que sufren la maquinaria y los aperos agrícolas debido al mal estado del firme, lo que acorta su vida útil y genera averías costosas.