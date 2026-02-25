Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

La Exposición Cofrade resultó ser una joya para los visitantes en la Purificación

Una de las actividades atractivas que celebra el Consejo de Hermandades en tiempos de Cuaresma

Exposición Cofrade.

Exposición Cofrade. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

Espectacular. Así fue catalogada la Exposición Cofrade que el Consejo de Hermandades tuvo a bien colocar en la iglesia de la Purificación durante varios días para que los amantes del mundo cofrade y la Semana Santa de Almendralejo pudieran observar algunos de los detalles, elementos y distintivos que tienen las distintas hermandades que componen el Consejo Local de Almendralejo. Una de las actividades que el propio Consejo considera imprescindible en tiempos de Cuaresma.

