La Exposición Cofrade resultó ser una joya para los visitantes en la Purificación

Espectacular. Así fue catalogada la Exposición Cofrade que el Consejo de Hermandades tuvo a bien colocar en la iglesia de la Purificación durante varios días para que los amantes del mundo cofrade y la Semana Santa de Almendralejo pudieran observar algunos de los detalles, elementos y distintivos que tienen las distintas hermandades que componen el Consejo Local de Almendralejo. Una de las actividades que el propio Consejo considera imprescindible en tiempos de Cuaresma.