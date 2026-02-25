Almendralejo
La Exposición Cofrade resultó ser una joya para los visitantes en la Purificación
Una de las actividades atractivas que celebra el Consejo de Hermandades en tiempos de Cuaresma
Almendralejo
Espectacular. Así fue catalogada la Exposición Cofrade que el Consejo de Hermandades tuvo a bien colocar en la iglesia de la Purificación durante varios días para que los amantes del mundo cofrade y la Semana Santa de Almendralejo pudieran observar algunos de los detalles, elementos y distintivos que tienen las distintas hermandades que componen el Consejo Local de Almendralejo. Una de las actividades que el propio Consejo considera imprescindible en tiempos de Cuaresma.
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Venimos a dar un trocito de Badajoz': Marwan emociona en Agüimes y exporta el Carnaval pacense a Canarias
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz