Una campaña busca desmontar estereotipos de género por el 8-M en Almendralejo

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo, Carolina Preciado, ha presentado esta semana la programación y la nueva campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo. Bajo el lema ‘En=marcad@s: Sal del Marco’, la iniciativa persigue un objetivo claro: desmontar los estereotipos de género que condicionan a mujeres y hombres en su vida cotidiana por el simple hecho de serlo.

El programa, elaborado en colaboración con el Consejo Local de la Mujer, ya está en marcha e incluye una amplia agenda de actividades orientadas a fomentar la igualdad, la participación ciudadana.

La campaña, diseñada por el artista local Daniel Rodríguez Moruno, parte de la metáfora de los «marcos» en los que tradicionalmente se encasilla a las personas según su forma de vestir, pensar, hablar, actuar o relacionarse. «Con esta propuesta queremos invitar a la ciudadanía a salir de esos marcos impuestos y a reflexionar sobre cómo los estereotipos limitan nuestras decisiones», ha explicado Preciado.

Desde el pasado lunes pueden verse en distintos puntos de la ciudad mensajes como «1, 2, 3… ¡Desmárcate!», «Que no te enmarquen» y «Tu marco no es talla única». Estos lemas forman parte de una acción visual que busca interpelar directamente a la población. «No debemos sentirnos obligados a responder a mitos o mandatos de género por el hecho de ser mujer u hombre. Cada persona puede elegir libremente cómo ser y cómo vivir. No existe un único modelo válido; cada persona es única», ha subrayado la concejala, quien ha insistido en la importancia de promover relaciones sociales basadas en la igualdad y la asertividad.

A lo largo de marzo, la biblioteca municipal Marcos Suárez Murillo acogerá un Centro de Lectura Feminista. Además, podrán visitarse dos exposiciones: ‘Todas Ellas’, de Pilar Fernández, del 2 al 15 de marzo en el Centro Cívico; y ‘En Femenino’, de Juan Lorenzo Álido, del 2 al 19 de marzo en el centro cultural San Antonio.

Entre el 3 y el 12 de marzo se celebrarán talleres de pintura, pilates y yoga, charlas sobre autenticidad, monólogos y propuestas relacionadas con la salud femenina, dirigidas a todos los públicos. El 6 de marzo tendrá lugar la Marcha 8M, con lectura del manifiesto, y el día 7 se celebrará la tradicional Comida de la Mujer, donde se entregarán los premios ‘Toda una vida’, ‘Mujer Empresaria’ y ‘Premio Malva’.

El 8 de marzo, jornada central, se desarrollará la Carrera por la Igualdad, talleres familiares y la instalación del Punto Violeta. El 9 de marzo se celebrará el concierto ‘Ellas’, y durante todo el mes continuarán las acciones de sensibilización, debates y programas de radio centrados en la salud y los derechos de las mujeres.

Como cierre destacado, el 13 de marzo se realizará una acción en la calle Real en la que distintos colectivos educativos y sociales presentarán marcos simbólicos, trasladando la campaña al espacio público e invitando a la ciudadanía a «salir del marco» y construir una sociedad más libre e igualitaria.