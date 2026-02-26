Un plan de Ecovidrio trata de mejorar el reciclaje de vidrio en varias barriadas

Ecovidrio y el Ayuntamiento de Almendralejo han puesto en marcha en la ciudad una nueva campaña con el objetivo de mejorar los datos de reciclaje de residuos de vidrio. La campaña se ha diseñado tras un análisis previo realizado con herramientas de Inteligencia Artificial y analítica de datos. Ecovidrio ha cruzado los datos de recogida de Almendralejo con variables sociodemográficas como la densidad de población y el consumo, comparándolos con zonas similares. Este estudio ha permitido identificar, a nivel de unidad censal, aquellas áreas con mayor margen de mejora en la recogida selectiva. En consecuencia, se actuará en los barrios de San Roque, alrededores de la plaza del Sol y alrededores del parque del Espolón.

Los más de 6.150 vecinos residentes en estas zonas recibirán información directa sobre la campaña a través de cartas personalizadas y visitas de un equipo de educación ambiental, que resolverá dudas y recordará la importancia de reciclar envases de vidrio para el cuidado del medioambiente y el futuro sostenible de la ciudad. Además, se instalarán tres nuevos contenedores verdes que complementarán a los existentes para facilitar el depósito de residuos. Como apoyo, los educadores entregarán bolsas reutilizables a los vecinos para fomentar la separación de vidrio en el hogar.