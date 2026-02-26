El teatro acoge este viernes la comedia ‘Pijama para Seis’

El teatro acoge este viernes, a las 20.30 horas, la representación de la comedia ‘Pijama para seis’, una divertida propuesta teatral que promete arrancar carcajadas al público con un ritmo frenético y una sucesión constante de equívocos. La trama arranca cuando Fernando aprovecha que su esposa, Mercedes, debe ausentarse para visitar a su madre y decide invitar a su amante, Susi, a pasar el fin de semana en casa. Para cubrir las apariencias, también llama a su amigo Carlos con la intención de que le sirva de coartada, y contrata a una cocinera, Susana, para que todo resulte perfecto. Sin embargo, nada sale como estaba previsto y lo que iba a ser una velada romántica se convierte en una noche disparatada, llena de giros inesperados y risas.