Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Almendralejo

El teatro acoge este viernes la comedia ‘Pijama para Seis’

Se trata de una divertida obra para todos los públicos que se enmarca dentro de la programación de invierno del teatro

Obra Pijama para Seis.

Obra Pijama para Seis. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El teatro acoge este viernes, a las 20.30 horas, la representación de la comedia ‘Pijama para seis’, una divertida propuesta teatral que promete arrancar carcajadas al público con un ritmo frenético y una sucesión constante de equívocos. La trama arranca cuando Fernando aprovecha que su esposa, Mercedes, debe ausentarse para visitar a su madre y decide invitar a su amante, Susi, a pasar el fin de semana en casa. Para cubrir las apariencias, también llama a su amigo Carlos con la intención de que le sirva de coartada, y contrata a una cocinera, Susana, para que todo resulte perfecto. Sin embargo, nada sale como estaba previsto y lo que iba a ser una velada romántica se convierte en una noche disparatada, llena de giros inesperados y risas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents