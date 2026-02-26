Almendralejo
El teatro acoge este viernes la comedia ‘Pijama para Seis’
Se trata de una divertida obra para todos los públicos que se enmarca dentro de la programación de invierno del teatro
El teatro acoge este viernes, a las 20.30 horas, la representación de la comedia ‘Pijama para seis’, una divertida propuesta teatral que promete arrancar carcajadas al público con un ritmo frenético y una sucesión constante de equívocos. La trama arranca cuando Fernando aprovecha que su esposa, Mercedes, debe ausentarse para visitar a su madre y decide invitar a su amante, Susi, a pasar el fin de semana en casa. Para cubrir las apariencias, también llama a su amigo Carlos con la intención de que le sirva de coartada, y contrata a una cocinera, Susana, para que todo resulte perfecto. Sin embargo, nada sale como estaba previsto y lo que iba a ser una velada romántica se convierte en una noche disparatada, llena de giros inesperados y risas.
