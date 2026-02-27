Alumnos de varios colegios aprenden la poda, una actividad clásica de la vendimia

Alumnos de Primaria de varios colegios de Almendralejo han participado en la última semana de los talleres de poda que organiza el Museo de las Ciencias del Vino, dentro de una actividad enfocada a enseñar a los más pequeños algunas actividades esenciales de la vendimia. Entre los colegios que han participado se encuentran el Ruta de la Plata, Antonio Machado, Santo Ángel, Montero de Espinosa, así como el colegio especial San Marcos que tiene alumnos de Includes Almendralejo.