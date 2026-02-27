Almendralejo
El ayuntamiento de Almendralejo desbloquea 854.500 euros en facturas pendientes de pago
El pleno aprueba la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos que permite incorporar estas cantidades al presupuesto actual
El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado luz verde al abono de 854.500 euros correspondientes a facturas pendientes de ejercicios anteriores, tras aprobar en el último Pleno la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos. Este mecanismo permitirá incorporar al presupuesto actual obligaciones que, por distintos motivos administrativos, no pudieron tramitarse en su momento pese a estar debidamente justificadas.
La mayor parte del importe, algo más de 650.000 euros, responde a facturas que no contaban con consignación suficiente en el ejercicio en el que fueron presentadas. Entre ellas destacan cuatro correspondientes al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos relativas a los meses de noviembre y diciembre. El resto, aproximadamente 185.000 euros, obedece a facturas tramitadas sin ajustarse al procedimiento ordinario o presentadas fuera del ejercicio al que correspondían. Entre las de mayor cuantía figuran 54.430 euros del contrato de limpieza de edificios municipales, así como 107.800 euros en facturas individuales inferiores a 2.500 euros más IVA que, acumuladas a lo largo del año, superaron ese límite.
PSOE y VOX votaron a favor de este punto, mientras que el grupo PP votó en contra al considerar que refleja una falta de previsión en la gestión económica municipal.
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
- El Campeón: barra y relevo