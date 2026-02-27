El ayuntamiento de Almendralejo desbloquea 854.500 euros en facturas pendientes de pago

El Ayuntamiento de Almendralejo ha dado luz verde al abono de 854.500 euros correspondientes a facturas pendientes de ejercicios anteriores, tras aprobar en el último Pleno la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos. Este mecanismo permitirá incorporar al presupuesto actual obligaciones que, por distintos motivos administrativos, no pudieron tramitarse en su momento pese a estar debidamente justificadas.

La mayor parte del importe, algo más de 650.000 euros, responde a facturas que no contaban con consignación suficiente en el ejercicio en el que fueron presentadas. Entre ellas destacan cuatro correspondientes al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos relativas a los meses de noviembre y diciembre. El resto, aproximadamente 185.000 euros, obedece a facturas tramitadas sin ajustarse al procedimiento ordinario o presentadas fuera del ejercicio al que correspondían. Entre las de mayor cuantía figuran 54.430 euros del contrato de limpieza de edificios municipales, así como 107.800 euros en facturas individuales inferiores a 2.500 euros más IVA que, acumuladas a lo largo del año, superaron ese límite.

Noticias relacionadas

PSOE y VOX votaron a favor de este punto, mientras que el grupo PP votó en contra al considerar que refleja una falta de previsión en la gestión económica municipal.