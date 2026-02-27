La Escuela de Empleo de Logística para mujeres arranca en marzo

Durante años, la imagen del almacén, la carretilla elevadora y las tareas de carga y descarga ha estado asociada casi exclusivamente a hombres. Sin embargo, esa realidad comienza a transformarse. La Fundación Acción contra el Hambre pondrá en marcha en marzo en Almendralejo una nueva edición de la Escuela de Empleo en Logística para Mujeres, una formación gratuita que busca mejorar la empleabilidad femenina en un sector con alta demanda de profesionales y todavía escasa presencia de mujeres.

El programa se enmarca dentro del plan Vives Aprende y tiene como objetivo no solo capacitar técnicamente, sino acompañar a las participantes en todo el proceso de inserción laboral. «No solo formamos en logística, acompañamos antes, durante y después», explica Daiana Valeria, técnica de orientación laboral en Extremadura. Esa atención personalizada es, según subraya, uno de los pilares fundamentales del proyecto.

La Escuela tendrá una duración aproximada de 160 horas en horario de mañana y se desarrollará entre marzo y junio. De cara a 2026, están previstas dos ediciones: una primera entre febrero y junio y una segunda entre septiembre y diciembre. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción ya se encuentra abierto.

El perfil de las participantes es diverso. Muchas proceden de sectores precarios como el comercio o empleos de baja cualificación, con trayectorias laborales inestables y niveles formativos que suelen situarse en estudios primarios o secundarios. «Son perfiles muy heterogéneos en edad y formación, pero con ganas de cambiar su situación», destaca Valeria.

La formación incluye contenidos como organización y tipologías de almacén, operaciones auxiliares, nuevas tecnologías aplicadas al sector logístico y atención al cliente en entornos industriales y comerciales. Además, las alumnas obtendrán el carnet de carretilla elevadora y el certificado de manipulador de alimentos, acreditaciones que incrementan de manera directa sus oportunidades.

El acompañamiento individualizado distingue especialmente esta iniciativa. Cada mujer cuenta con sesiones personalizadas para analizar su situación y diseñar un itinerario adaptado a sus necesidades. Este apoyo se mantiene también durante la búsqueda activa de empleo.

Noticias relacionadas

En 2025 participaron 64 mujeres en el programa Vives Aprende en Almendralejo, 30 de ellas en el itinerario de logística, alcanzando una inserción laboral del 50%. La mayoría logró empleo en las mismas empresas donde realizaron sus prácticas.