Almendralejo presente en la Vuelta a España del Movimiento Ultreya

Almendralejo formará parte este verano de la séptima edición de la Vuelta a España del Movimiento Ultreya, una expedición cicloturista de carácter solidario que recorrerá más de 1.400 kilómetros a través de distintos municipios del país y de las Rutas del Vino de España. La llegada a la capital de Tierra de Barros está prevista para el próximo 4 de julio, tal y como ha anunciado la concejala de Turismo, Josefina Barragán, en un acto en el que ha estado acompañada por Juan Ignacio Fernández, responsable del Movimiento Ultreya.

Barragán ha destacado la relevancia de que Almendralejo haya sido seleccionada como una de las localidades protagonistas de esta iniciativa, que combina deporte, cultura, turismo, solidaridad y desarrollo rural. “Es una oportunidad extraordinaria para poner en valor nuestro patrimonio, fomentar la actividad turística y dinamizar la economía local”, ha señalado. La expedición estará compuesta por 30 ciclistas y contará con un autobús promocional que incluirá publicidad de Turismo de Almendralejo, lo que permitirá proyectar la imagen de la ciudad a lo largo de todo el recorrido. Además, el viaje será documentado en una serie audiovisual que narrará cada etapa, generando una importante visibilidad mediática.

La edición de 2026, denominada 7ª Expedición Ciclista Movimiento Ultreya RVE Fénix, centrará su recorrido en las Rutas del Vino como elemento vertebrador de economía, patrimonio y desarrollo rural. Cada etapa conectará enclaves vinícolas emblemáticos con municipios que han sufrido los efectos de incendios o la despoblación, reforzando así el mensaje de apoyo a la España rural.

El Movimiento Ultreya nació tras la pandemia de 2020 como una iniciativa solidaria, apolítica y transversal que utiliza el ciclismo como herramienta para visibilizar los retos y oportunidades del medio rural, promover el turismo sostenible y contribuir a la lucha contra la despoblación.

En cada edición, la expedición entrega cheques solidarios a asociaciones locales, apoyando proyectos sociales y comunitarios gracias a la colaboración de entidades y patrocinadores comprometidos con el territorio. Esta dimensión solidaria convierte cada etapa en algo más que una parada deportiva, generando un impacto directo en las localidades anfitrionas. Barragán ha invitado a la ciudadanía, asociaciones, empresas y colectivos socioculturales a implicarse activamente en la jornada del 4 de julio, que aspira a convertirse en un día especial para Almendralejo, uniendo deporte y compromiso social bajo el lema del Movimiento Ultreya: optimismo, cooperación y futuro para nuestros pueblos.