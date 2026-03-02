Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenares de alumnos participaron en los juegos de la Semana de la Escuela

La convivencia final se celebró en el parque de Las Mercedes

Alumnos celebrando la Semana de la Escuela en el parque de Las Mercedes

Alumnos celebrando la Semana de la Escuela en el parque de Las Mercedes / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Centro de Profesores y Recursos organizó una emotiva clausura de la Semana de la Escuela en la que centenares de alumnos de todos los colegios participaron en cadena en juegos populares y una actividad de orientación celebrada en el parque de Las Mercedes. Lo realizaron en grupos y con nombres que representaban elementos de Extremadura. Los equipos fueron coordinados por alumnos del Ciclo Formativo de Actividades Deportivas del instituto Santiago Apóstol de la localidad.

