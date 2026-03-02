Centenares de alumnos participaron en los juegos de la Semana de la Escuela

El Centro de Profesores y Recursos organizó una emotiva clausura de la Semana de la Escuela en la que centenares de alumnos de todos los colegios participaron en cadena en juegos populares y una actividad de orientación celebrada en el parque de Las Mercedes. Lo realizaron en grupos y con nombres que representaban elementos de Extremadura. Los equipos fueron coordinados por alumnos del Ciclo Formativo de Actividades Deportivas del instituto Santiago Apóstol de la localidad.