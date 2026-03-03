Culture Barber & Tattoo, una barbería de Almendralejo, la más influyente en 2025

La barbería Culture Barber & Tattoo, situada en la calle Cantones de Almendralejo, se ha consolidado como uno de los negocios de referencia del sector tras lograr el tercer puesto como barbería más influyente de 2025. El reconocimiento ha llegado gracias al apoyo entre más de 30.000 votos emitidos, un respaldo que refuerza la proyección nacional de este establecimiento de la capital de Tierra de Barros. El premio confirma la trayectoria ascendente de un proyecto que ha sabido combinar visión empresarial, cercanía y una identidad propia muy marcada.

Al frente se encuentra David Preciado Fuentes, natural de Madrid pero estrechamente vinculado a Extremadura desde muy joven. Su espíritu emprendedor y una filosofía basada en el trato directo y personalizado han sido claves en el crecimiento de la barbería. Este nuevo galardón se suma al primer premio al mejor diseño de barbería conseguido en Bilbao en 2023, consolidando a Culture Barber & Tattoo como un referente no solo en la región, sino también en el panorama nacional. El reconocimiento vuelve a situar a Almendralejo en el mapa del emprendimiento y la excelencia profesional.