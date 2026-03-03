GEN supera los tres millones de euros en negocio en su primer año y estrena nueva sede en el Mercado

La Asociación Empresarial GEN ha cerrado su primer año de actividad con un balance que confirma la solidez de su modelo: más de tres millones de euros en negocio generado entre sus socios, cerca de un centenar de empresarios integrados y más de 4.100 oportunidades comerciales creadas. Así lo expuso su presidente, Sergio Salguero, durante una presentación oficial en la que también se anunció la nueva sede de la entidad en la Plaza del Mercado y la firma de un convenio estratégico con Caja Rural de Extremadura.

“Hace ahora un año nacía GEN con una idea clara: organizar el talento empresarial de nuestra comarca y convertir la colaboración en crecimiento real”, explicó Salguero. La asociación, subrayó, no quería ser “un grupo más de networking”, sino una estructura profesional con metodología, seguimiento y resultados medibles. Los datos avalan ese planteamiento: 1.676 reuniones uno a uno celebradas entre empresarios en apenas doce meses y más de tres millones de euros en operaciones cerradas dentro del propio colectivo. “Cuando los empresarios se organizan y trabajan con constancia, el impacto es real”, defendió el presidente.

GEN roza ya los 100 socios, representando a perfiles empresariales muy diversos, desde autónomos y micropymes hasta compañías de mayor dimensión. Según Salguero, esa diversidad sectorial es uno de los factores que explican el éxito del modelo, al facilitar sinergias cruzadas y oportunidades que difícilmente surgirían de forma aislada. “No hablamos de encuentros informales, hablamos de un método que funciona”, insistió, destacando que la confianza estructurada es el verdadero motor del crecimiento interno.

Nueva sede

Uno de los anuncios centrales fue el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Almendralejo para la cesión de un espacio en la parte alta del Mercado municipal, que se convertirá en la nueva sede de las reuniones semanales de la asociación. A partir de ahora, cada jueves ese enclave emblemático acogerá los encuentros empresariales de GEN. La concejala de Comercio, Josefina Barragán, destacó que la decisión “simboliza la conexión directa entre empresas, comercio y ciudad” y valoró que el Mercado vuelva a llenarse de actividad económica organizada. “El desarrollo económico no es solo una cifra, es estabilidad para nuestras familias y oportunidades para los jóvenes”, afirmó.

Además, GEN participará en la próxima edición de VINAC con un stand propio que dará visibilidad a sus socios y celebrará allí una de sus reuniones semanales, integrándose en el corazón de la actividad económica local. “Queremos estar donde se genera dinamismo y formar parte activa de los espacios que impulsan la ciudad”, señaló Sergio.

Convenio estratégico

El acto sirvió también para formalizar el convenio de colaboración con Caja Rural de Extremadura para el ejercicio 2026. El presidente de la entidad, Urbano Caballo, defendió la alianza bajo una premisa clara: “La unión hace la fuerza”. Recordó que la caja mantiene un ratio de inversión superior al 83%, reinvirtiendo en Extremadura la mayor parte de los recursos captados y superando actualmente los 2.100 millones de euros en inversión. “Somos una caja netamente extremeña y seguiremos apostando por las empresas de nuestra región”, afirmó.

El acuerdo, autorizado por la Comisión de Gestión del Fondo de Educación y Promoción, que destina el 15% de los beneficios a iniciativas empresariales y sociales, supone algo más que una aportación económica. En palabras de Salguero, representa “confianza institucional y respaldo” a un proyecto que en apenas un año ha demostrado que la colaboración organizada genera resultados tangibles. Con sede propia, casi cien socios y cifras que avalan su impacto, GEN inicia ahora una nueva etapa con la ambición de seguir fortaleciendo el tejido empresarial de Almendralejo y Tierra de Barros.