El PP Almendralejo molesto por desestimar la ampliación de horarios de la biblioteca

El Partido Popular de Almendralejo se muestra visiblemente molesto después de que la moción presentada por su grupo municipal en el último pleno solicitando una ampliación del horario de la biblioteca municipal Marcos Suárez Murillo y la habilitación de una sala exclusiva para el estudio haya sido rechazada por la mayoría del grupo PSOE, pese a tener también el respaldo del grupo VOX. La iniciativa planteaba extender el horario de 8.00 a 20.45 horas de forma ininterrumpida y crear una sala específica para el estudio, atendiendo a la demanda de muchos estudiantes y opositores. Desde el grupo PSOE se votó en contra justificando que el horario ya era lo suficientemente amplio para el público y que, en determinados tramos horarios, como por ejemplo al mediodía, apenas hay usuarios. También comentó que la biblioteca es, actualmente, la que mayor horario dispone de apertura en Extremadura.

La petición quedó desestimada y el PP local ha grabado un vídeo en sus perfiles sociales explicando que no tiene sentido desestimar una propuesta que lo único que busca es el beneficio de los ciudadanos.