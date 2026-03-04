Más de 2.000 personas estuvieron en el Certamen de Marchas Procesionales 'Almendralejo en Cuaresma'

La plaza de toros de Almendralejo volvió a ser el epicentro de la música cofrade con la celebración del V Certamen de Marchas Procesionales ‘Almendralejo en Cuaresma’, un evento impulsado por la Agrupación Musical La Merced que volvió a demostrar el enorme tirón de la música de Semana Santa en la capital de Tierra de Barros. Más de 2.000 personas se dieron cita en el coso almendralejense para disfrutar de una jornada marcada por el ambiente, la calidad musical y una organización que volvió a estar a gran nivel.

El certamen reunió a agrupaciones como la Banda del Resucitado de Badajoz, considerada una de las más destacadas de la provincia, la propia Agrupación Musical La Merced de Almendralejo, así como la Banda de Cornetas y Tambores de La Merced de El Viso del Alcor. El broche final lo puso la prestigiosa Banda del Rosario de Cádiz, con una actuación brillante.

Uno de los impulsores de la organización, Miguel Ángel Maqueda, valoró el desarrollo del certamen de forma “muy positiva”, destacando que la jornada resultó prácticamente perfecta tanto por el clima como por la respuesta del público. “Teníamos la espinita clavada del año pasado por no poder hacerlo en la plaza de toros y este año ha salido todo redondo”, explicó, subrayando además el alto nivel de las formaciones participantes y el éxito organizativo. Maqueda también quiso agradecer el respaldo del tejido empresarial, ya que más de 75 empresas de Almendralejo y de la provincia de Badajoz colaboraron para hacer posible el concierto.