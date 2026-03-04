El Wine Innovation Summit busca startups del sector del vino

El Wine Innovation Summit (WIS) 2026 ha abierto oficialmente su ‘Call for Startups’ con el objetivo de seleccionar proyectos innovadores capaces de aportar soluciones reales y escalables al sector vitivinícola. El encuentro, organizado por la Fundación INTEC en el marco del proyecto Agrosocial junto al Ayuntamiento de Almendralejo y patrocinado por la Diputación de Badajoz, se celebrará el próximo 26 de marzo en la capital de Tierra de Barros, en sinergia con el Salón de la Aceituna y el Vino (VINAC 26). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de marzo.

La convocatoria se dirige a un ecosistema en plena expansión. España cuenta actualmente con más de 420 startups de estos entornos agrícolas, de las cuales alrededor del 20% desarrollan soluciones directamente vinculadas al mundo del vino. Desde sensorización y automatización hasta trazabilidad, sostenibilidad o nuevos canales digitales, la innovación se ha convertido en un pilar estratégico para el futuro del viñedo y la bodega. El WIS 2026 busca precisamente proyectos que aporten disrupción y aplicabilidad en ámbitos como inteligencia artificial, robótica, blockchain, viñedos inteligentes, packaging sostenible, biotecnología, marketplaces, agricultura regenerativa o descarbonización, entre otros.

Como uno de los grandes hitos de esta edición, el Summit entregará el II Premio Isaac Chocrón a la Innovación, que reconocerá a la mejor startup participante por su impacto y nivel de transformación en la industria vitivinícola. El galardón rinde homenaje a Isaac Chocrón Benaim, referente internacional en innovación y emprendimiento, especialmente vinculado a la transferencia de metodologías del modelo ‘Startup Nation’ y a la creación de entornos de colaboración público-privada centrados en el emprendedor.

La edición anterior confirmó el creciente interés del mercado. En 2025 se presentaron 50 startups, de las que 10 fueron seleccionadas como finalistas para participar en la Demo Zone y el Elevator Pitch ante inversores y expertos del sector. El 60% de los proyectos procedían de España, aunque también hubo presencia internacional con iniciativas de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, consolidando la dimensión global del evento.

Las startups seleccionadas en 2026 podrán presentar sus soluciones ante inversores, bodegas, distribuidores y corporates, participar en reuniones B2B y ganar visibilidad en el ecosistema Smart Agrifood, además de optar al Premio Isaac Chocrón. Almendralejo vuelve así a situarse en el epicentro de la innovación en el sector del vino, abriendo sus puertas al talento emprendedor que marcará el rumbo de la viticultura del futuro.